Девушка из Кузбасса попала в больницу с галлюцинациями после эпиляции

Девушку с острым отравлением доставили в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе девушка попала с отравлением в больницу после эпиляции. Об этом сообщает издание vse42.ru.

Инцидент произошел во время домашней процедуры. Пациентка нанесла на большой участок кожи высококонцентрированный обезболивающий крем и закрыла его пленкой. Вскоре у нее начались слабость, тошнота и галлюцинации. Девушку экстренно госпитализировали в отделение острых отравлений больницы имени Подгорбунского.

Анализы показали наличие двух анестетиков, вызвавших системное отравление. Лечение помогло, пострадавшую выписали.

Главный токсиколог региона Константин Сиворонов предупредил: кожа не является абсолютным барьером, местные средства могут проникать в кровь, а при нарушении инструкции — приводить к острой интоксикации. Риск особенно высок при использовании больших доз, длительном воздействии, нанесении на поврежденную кожу или применении пленки без разрешения производителя.

Эксперт советует перед процедурой консультироваться со специалистом, проверять состав крема и внимательно читать инструкцию. При появлении головокружения, тошноты, галлюцинаций или нарушения сознания нужно немедленно прекратить процедуру и вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112.

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