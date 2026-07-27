Электричество восстановили для 70% потребителей Ростовской области после стихии

Частичные ограничения при подаче электричества еще действуют в ряде территорий. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

К концу дня 27 июля в Ростовской области восстановили 80% поврежденных линий и подстанций. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, подачу электричества восстановили для 70% потребителей. Частичные ограничения еще действуют в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в восьми районах области.

Также восстановили водоснабжение во всех территориях, где из-за отключения электричества не было воды.

Параллельно в территориях продолжают оценку ущерба от стихии. В муниципалитетах оказались повреждены крыши 110 многоквартирных домов, семь пострадавших домов находятся в Ростове-на-Дону. Ведутся работы по уборке поваленных ветром деревьев.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области во время шторма пострадали 59 человек

12 жителей Ростовской области остаются в больницах после удара стихии (подробности)