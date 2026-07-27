В Ленинском районе Ростова приступили к устранению последствий атаки БПЛА

Провели замеры окон, в течение двух недель должны завершить работы по остеклению. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Ростова-на-Дону приступили к устранению последствий атаки БПЛА. Об этом в соцсетях сообщила глава района Юлия Мищук.

Активисты движения «Народный фронт «За Россию» и ООО «ЭкоЦентр» организовали уборку территории, а также помогли закрыть поврежденные окна временной пленкой ПВХ.

- Параллельно подрядной организацией выполнены замеры окон. В течение двух недель планируем завершить работы по остеклению, - сообщила Юлия Мищук.

Также проводится обследование кровли жилого дома для капитального ремонта. Ремонт планируют начать в ближайшее время.

Добавим, в Ленинском районе Ростова-на-Дону для пострадавших жителей открыли горячую линия: +7 (863) 240-20-07. Кроме того, можно обратиться в оперативный штаб на Соборном, 36 (3 этаж, каб. 31).

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Глава Ростовской области опубликовал видео с места атаки БПЛА в Ростове

Губернатор побывал в ростовском микрорайоне после атаки БПЛА (подробности)