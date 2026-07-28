В Азовском море из-за замора рыбы разрешили ловить бычка

В Азовском районе разрешили ловить бычка из-за замора рыб. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 27 июля в Азовском море, включая Таганрогский залив, объявлен заморный период. Об этом сообщает минсельхозпрод региона.

Подобное явление возникает в жаркую погоду, когда из-за сильного прогрева воды в ней снижается количество кислорода. Во время заморного периода рыба скапливается у побережья и становится малоподвижной, что может привести к ее массовой гибели.

- Для предотвращения потерь водных биологических ресурсов на этот период разрешен промысловый вылов бычков в установленных районах Азовского моря и вдоль его побережья, включая Таганрогский залив, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты напомнили, что добывать бычка нужно по Правилам рыболовства с использованием разрешенных орудий.

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