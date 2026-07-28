В Ростовской области автомобиль сбил школьницу, которая перебегала дорогу

В Ростовской области иномарка сбила школьницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области произошла авария, в которой пострадала девочка 2018 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Октябрьском районе в понедельник, 27 июля. По предварительным данным, водитель «Hyundai Elantra» двигался по автодороге «Новочеркасск-Багаевская» в сторону города и наехал на девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

В результате аварии восьмилетнюю школьницу с травмами доставили в больницу.

- Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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