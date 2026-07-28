Ученые ЮФУ в Ростове помогут восстановить поврежденные во время стихии деревья

Специалисты решат, как восстановить кроны поврежденных деревьев. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ученые ЮФУ помогут восстановить поврежденные во время шторма деревья в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

- В ходе объезда по Ростову осмотрел некоторые городские парки. Обсудили как спасти частично поврежденные деревья - обеспечить формирование крон. Привлечем дендрологов Ботанического сада. Также планируем разработку мероприятий по воспроизводству зеленых насаждений, - написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Напомним, ранее в парках и зоопарке донской столицы убрали более 90 упавших деревьев, из самых массивных стволов планируют сделать скульптуры. По словам главы города Александра Скрябина, ущерб зеленому фонду компенсируют в осенний день древонасаждения, планируется высадка 200 новых деревьев.

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