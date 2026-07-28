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НовостиОбщество28 июля 2026 8:29

100 тысячам жителей Ростова вернули электричество после урагана

Энергетики рассказали о восстановительных работах в Ростове после шторма
Ангелина СКИБА
Возобновили подачу электричества на 330 трансформаторных подстанции.

Возобновили подачу электричества на 330 трансформаторных подстанции.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стабильное электроснабжение после шторма восстановили для 110 560 жителей Ростова-на-Дону. Вновь подключили 130 социально значимых объектов. Данные по состоянию на вечер 27 июля сообщили в АО «Донэнерго».

По информации энергокомпании, в донской столице полностью отремонтировали и включили 39 линий электропередачи. Возобновили подачу электричества на 330 трансформаторных подстанции.

Вчера вечером вели работы по восстановлению оборудования 0,4 кВ. На улицах города задействовали 31 ремонтную бригаду РГЭС: 156 специалистов и 32 единицы автомобильной и специализированной техники.

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