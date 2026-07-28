Ростовский политтехнолог отметил запрос на обновление и консолидацию партий Госдумы

VIII созыв Государственной Думы завершил работу в самый непростой период постсоветской истории. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

VIII созыв Государственной Думы завершил работу в самый непростой период постсоветской истории. Ростовский политтехнолог Владимир Белоконев считает, что к новому электоральному циклу запрос на «обновление» стал необходимостью.

— Если раньше «импортозамещение» было скорее «намерением», чем-то «желательным», то сегодня это – жизненная необходимость, условие выживания, — подчеркнул эксперт. — Все мы поняли: суверенитет – понятие экономическое. Следовательно, и строить экономику нужно соответственно. В депутатском корпусе России эти изменения, конечно, так же актуальны. Запрос на обновление, запрос на профессионализм, максимальную эффективность компетенции. Новый парламент должен стать именно качественно новым, а не просто девятым по счету.

По его словам, под внешним прессингом Дума показала небывалую консолидацию оппозиции с партией власти.

— Партия конституционного большинства «Единая Россия» подтверждает свое политическое и законотворческое лидерство. В их «портфеле» 243 внесенных и принятых законопроектов, — говорит эксперт.

КПРФ стала первой по межфракционным инициативам (284), но имеет высокий процент законотворческого брака. ЛДПР реже других оппозиционеров голосует «за», сохраняя оппозиционный статус, и лидирует по доведенным до принятия законам (14). Итог успешных законопроектов «Справедливой России» в 5 раз меньше, чем у одного Сергея Миронова (9 к 50), при этом партия — абсолютный лидер по возврату инициатив (17%). «Новые люди» заняли первое место по соотношению числа депутатов (15) и принятых законов (11), добиваясь этого огромным количеством инициатив.

Говоря о представителях Ростовской области, Владимир Белоконев отметил:

- Абсолютным лидером по KPI созыва является председатель Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев, который в этот раз, кстати, баллотируется именно от нашей, Ростовской области (KPI - 90%, WI: +185, при этом, WI – отражение количества положительных баллов от граждан). В лидерах и еще один наш, с Дона, депутат от ЕР - Екатерина Стенякина. Ее KPI – 88%, при WI: +183.

В заключение эксперт обозначил региональный тренд:

— При этом виден курс партии парламентского большинства на серьезное обновление депутатского корпуса ГД от Ростовской области, в том числе на качественное усиление экономического и промышленного блока.