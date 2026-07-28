Суд рассмотрит дело командира, обвиняемого в ударах по Ростовской области

Первое судебное заседание назначили на 17 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону заочно рассмотрят дело украинского командира бригады беспилотных авиационных комплексов, обвиняемого в воздушных атаках на Ростовскую область. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

Первое судебное заседание назначили на 17 августа. Процесс проведут в закрытом режиме. Если суд признает обвиняемого виновным, Россия будет стремиться его задержать.

Напомним, в ночь на 27 июля в трех районах Ростова-на-Дону после атаки БПЛА пострадали жилые дома, машины, кафе и склады. Погибли пять человек, еще восемь человек получили ранения.

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