Аналитики пересмотрели прогноз по ключевой ставке и росту ВВП на 2026 год

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Прогноз по ключевой ставке и росту ВВП на 2026 год пересмотрели в России. Как подсчитали аналитики ВТБ, прогнозная ставка на конец года повышена с 12 процентов до 13,5, средняя ставка — с 14 до 14,5, а прогноз роста реального ВВП понижен с 1 процента до 0,6.

Первый первый заместитель президента — председатель правления банка Дмитрий Пьянов отметил, что ключевым изменением в коммуникации ЦБ стал переход к более реалистичному прогнозированию структурного первичного дефицита бюджета.

— Это более реалистичная предпосылка, которая, по моему мнению, способствует повышению доверия к прогнозам регулятора, — объяснил он.

Дмитрий Пьянов также объяснил, почему рынок вновь ошибся в оценке решения ЦБ по ставке. Аналитики, считает он, склонны переоценивать влияние разовых шоков — например, топливного кризиса. При этом регулятор способен выдерживать паузу и не реагировать на временные всплески цен.

Топ-менеджер добавил: по мере того как прогнозы по ВВП приближаются к нулю, ЦБ вынужден демонстрировать больший оптимизм. Регулятор придерживается линии на недопущение рецессии даже в борьбе с инфляцией.

— Как только динамика ВВП приближается к величинам меньше 1%, даже в самом консервативном регуляторе все обязаны включать оптимизм, — отметил Пьянов.