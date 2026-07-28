Предприятия Ростовской области сократили набор кадров за январь-март 2026 года

За январь-март 2026 года на работу приняли 42,3 тысячи человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Предприятия Ростовской области сократили набор сотрудников полного дня по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сообщает ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр».

За январь-март 2025 года в организациях появились 49,4 тысячи новых работников, а за те же три месяца 2026 года на работу приняли 42,3 тысячи человек.

Также сократилось число уволенных (в связи с сокращением штата и по собственному желанию). За первое полугодие 2025 года свои рабочие места покинули 52,6 тысячи человек, в этом году - 42,8 тысячи.

В следующем квартале 2026 года уволить планируют тысячу человек. Годом ранее планы по увольнению за квартал составляли 300 сотрудников.

Заявленная работодателями потребность в работниках на конец мая 2026 года составила 35,5 тысячи человек, а в конце мая 2025 года - 41,3 тысячи человек.

Отдельно нужно сказать о работниках неполного дня. Численность таких сотрудников увеличилась с 24,5 тысячи до 28,3 тысячи человек.

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