В Ростове после воздушной атаки два брата потеряли родителей

Во время воздушной атаки в Ростове погибли супруги, а их младший сын попал в реанимацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время воздушной атаки в ночь на 27 июля в Ростове погибли муж с женой, а их младший сын находится в реанимации с ожогами. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили знакомые семьи.

Трагедия произошла в частном секторе, в Ленинском районе города. В дом, где жили супруги с двумя взрослыми сыновьями попали осколки дронов, начался пожар. Из горящего строения парням помогли выбраться неравнодушные люди. Младшего – восемнадцатилетнего - с ожогами доставили в реанимацию. К несчастью, родителей спасти не удалось. Им было 53 и 52 года.

Позже стало известно еще о трех жертвах атаки БПЛА: под завалами многоквартирного дома спасатели обнаружили тела родителей и трехлетнего ребенка.

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