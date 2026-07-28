Жителям Ростовской области с 1 августа автоматически пересчитают пенсии

Жителям Ростовской области автоматически пересчитают страховые пенсии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа для 246 тысяч дончан будет произведен перерасчет страховых пенсий. Об этом сообщает Отделение СФР по Ростовской области

Корректировка коснется граждан, которые работали в 2025 году: им будут увеличены страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Подавать заявление для этого не нужно – процедура пройдет автоматически.

В ведомстве подчеркнули, что повышение пенсии у каждого индивидуальное и зависит от зарплаты. Средний размер увеличения в регионе составит 295 рублей.

Жителям Ростовской области, которые получают пенсию через банки, средства перечисляют не позднее 10, 16 и 23 числа месяца. За дополнительной информацией можно обратиться по номеру: 8-800-100-00-0

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