В Ростовской области задержали грабителя, находившегося в федеральном розыске

В Ростовской области задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Фото: УТ МВД России по СКФО

В донском регионе задержали жителя Иркутской области, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Транспортные полицейские задержали 38-летнего мужчину на железнодорожной станции в Шахтах. Обнаружить преступника им помогла автоматизированная информационная система «Сфера» в здании вокзала. Она используется для анализа видеопотоков с камер и распознает людей, которые находятся в базе розыска.

В ходе проверки было установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и незаконное хранение наркотических средств. При себе у него также были запрещенные вещества. Кроме того, он находился в федеральном розыске за хищение имущества из магазина, расположенного на привокзальной площади Ростова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до трех лет.

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