Спасатели двое суток искали в Черном море тело утонувшего мужчины. Фото: МЧС Ростовской области

Житель Ростовской области утонул в Черном море во время шторма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

В пятницу вечером в службу 112 поступило сообщение о том, что мужчина пошел купаться в шторм и не смог выплыть на берег. На катере МЧС спасатели вышли в море, обследовали акваторию и прибрежные защитные сооружения, но обнаружить пропавшего не смогли.

В субботу сотрудники двух подразделений «Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России» продолжили поиск. В итоге им удалось найти погибшего. Его тело находилось на дне моря, на удалении 130 метров от береговой полосы. Утонувшего привезли на сушу и передали сотрудникам следственных органов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Остаток отпуска - на больничной койке: Влюбленные из Ростова получили переломы во время шторма и обратились в полицию

Во время шторма туристов из Ростовской области утащила на дно волна. Они обвинили спасателей (подробнее)