Следователи установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России расследует воздушную атаку в Таганроге, после которой погибла женщина, а также пострадали еще два человека. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба федерального Следкома.

Последствия атаки следователи зафиксировали не только в Таганроге. Прошедшей ночью люди также погибли и пострадали в Белгородской области, Рязанской области, в Республике Крым, а также в городе Кировское Шахтерского муниципального округа ДНР.

- Следственный комитет будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей нескольких регионов России. Следователи установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, - прокомментировали в пресс-службе СК России.

Напомним, ранее в СК возбудили уголовное дело после ночной атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. В ночь на 27 июля в донской столице погибли пять человек, пострадали восемь жителей города.

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