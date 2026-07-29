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НовостиОбщество29 июля 2026 10:01

На трассе М-4 в Ростовской области на две недели закроют путепровод

Один из путепроводов на М-4 в Ростовской области закроют для проезда с 30 июля по 13 августа
Ангелина СКИБА
Схема движения временно изменится в связи с реконструкцией трассы.

Схема движения временно изменится в связи с реконструкцией трассы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области на две недели закроют путепровод на 1000 км трассы М-4 «Дон». Ограничения будут действовать с 30 июля по 13 августа, предупреждает госкомпания «Автодор».

- Для движения в сторону Ростова-на-Дону рекомендуем пользоваться альтернативным маршрутом через разворот под путепроводом на 998 км. Просим быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут с учетом дорожной ситуации, - обратились к водителям в ГК «Автодор».

Ограничения связаны с масштабной реконструкцией на участке трассы М-4 с 933 по 1024 км.

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