Популяция дальневосточного леопарда выросла в шесть раз с начала века

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Популяция самой редкой крупной кошки планеты – дальневосточного леопарда – за четверть века выросла в шесть раз. По оценке ученых нацпарка «Земля леопарда», который поддерживается ВТБ, если в начале 2000-х на территории России и Китая были зарегистрированы всего 35 диких кошек, то теперь – 223 особи.

Совместные данные двух стран подтверждают: на трансграничной территории «Земля больших кошек» обитают не менее 223 леопардов – взрослых и котят. Из них 135 — в российском нацпарке, 115 — в китайском. 27 особей кочуют между странами. Соотношение самок и самцов — 1,1 к 1 — говорит о стабильности популяции.

Директор «Земли леопарда» Виктор Бардюк подчеркнул:

— За этим результатом — труд тысяч людей и десятилетия совместной работы двух стран. Благодаря поддержке банка нацпарк усилил техническое оснащение, увеличил сеть фотоловушек, — подчеркнул директор «Земли леопарда». — Это животное — индикатор здоровья экосистемы. Если он в порядке, значит, благополучны леса, реки и воздух.

ВТБ поддерживает нацпарк с 2023 года и опекает семью леопардов — маму Герду и ее котят, участвуя в программе «Хранители леопарда».

Напомним, в мае 2024 года президент России и председатель КНР подписали соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек». И сохранение заповедных территорий — важное направление экополитики банка. Учреждение сотрудничает с крупнейшими заповедниками Приморья и Камчатки, включая «Амурского тигра», Кроноцкий заповедник и «Землю леопарда». С 2025 года банк также поддерживает «Фонд защитников природы».