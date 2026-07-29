В Ростовской области рецидивиста осудили за кражу детской железной дороги

В Ростовской области задержали похитителя детской железной дороги. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который похитил чужое имущество. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Инцидент произошел в июле 2023 года в хуторе Калинин. Подсудимый проник на территорию частного домовладения и забрался в хозпостройку, предварительно разбив окно. Оттуда он вынес пилу и детскую железную дорогу. Ущерб хозяевам составил 7 000 рублей.

Сотрудники полиции вычислили мужчину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» - причем обвиняемый совершил ее уже не первый раз.

В судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к лишению свободы на 2 года 8 месяцев в исправительной колонии особого режима.

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