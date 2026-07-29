Южно-российский банк получил благодарность Минцифры Ростовской области за вклад в развитие ИИ

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области вручило сотрудникам банка «Центр-инвест» благодарственные письма за плодотворное участие в совместных проектах по внедрению технологий искусственного интеллекта в государственное и муниципальное управление региона.

Такая работа проводится банком в рамках последовательного развития инфраструктуры искусственного интеллекта и подготовки квалифицированных кадров в интересах Донского региона и страны в целом. Соглашение о сотрудничестве в области передовых информационных технологий и искусственного интеллекта между банком и Министерством цифрового развития Ростовской области было подписано в 2026 году. Документ определил долгосрочные направления совместной работы по внедрению ИИ-решений в деятельность органов власти.

— Цифровая трансформация и внедрение технологий искусственного интеллекта — один из наших стратегических приоритетов, — отметил Председатель Правления банка «Центр-инвест» Сергей Скрипка. — Признание со стороны Министерства цифрового развития Ростовской области подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Мы продолжим вкладывать свои компетенции и ресурсы в повышение эффективности государственного управления на благо жителей региона.

Ключевым результатом партнёрства банка и правительства Ростовской области стало масштабное обучение государственных служащих: специалисты банка бесплатно провели обучающие интенсивы по искусственному интеллекту для 1000 сотрудников министерств и ведомств правительства Ростовской области, администраций городов и районов Дона, а также для бизнеса и предпринимателей. Программа курса и обратная связь от участников легли в основу регионального плана внедрения искусственного интеллекта.