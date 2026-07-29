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НовостиОбщество29 июля 2026 18:11

В Ростовской области усилили ветеринарный мониторинг за АЧС и гриппом птиц

Ветслужба Ростовской области ветврачи проверяют хозяйства и частные подворья на опасные заболевания скота и птицы
Татьяна ТИХОНОВА
Госветслужба перешла на усиленный режим мониторинга.

Госветслужба перешла на усиленный режим мониторинга.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Ростовской области усиливают ветеринарный контроль за АЧС и гриппом птиц. Об этом сообщают в Управлении ветеринарии Донского региона.

Госветслужба перешла на усиленный режим мониторинга. Чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц, в регионе стартовали месячники «Летний вепрь» и «Стоп грипп».

- Летом риски инфекций возрастают из-за миграции животных и птиц, а также частых поездок людей на природу. Ветврачи проверяют хозяйства и частные подворья. Особое внимание — биоматериалам павших животных в лесах и на свалках, - объясняют в Управлении.

Мониторинг АЧС охватывает 43 района, 12 городов и все охотхозяйства. Пробы исследуют в Ростовской областной ветеринарной лаборатории.

- За первое полугодие 2026 года методом ПЦР провели свыше 24 тысяч анализов: 24 207 — у домашних свиней, 228 — у диких кабанов. По гриппу птиц в 2026 году выполнили почти 60 тысяч исследований. Методом ИФА — более 24 тысяч. Проверяли пробы из сельхозпредприятий, домашней, дикой и синантропной птицы, то есть приспособившейся жить рядом с человеком, например – голубей, воробьев, стрижей и других.

Работа по биологической безопасности продолжается ежедневно.

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