Жильцов 12 квартир поврежденного дома в Ростове расселят на время ремонта

Сначала проведут работы по восстановлению коммунальных ресурсов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону на время ремонта расселят жильцов 12 квартир дома, поврежденного во время воздушной атаки 27 июля. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

- Региональное экспертное управление ДГТУ приступит к инструментальному обследованию, параллельно начнут восстановление стен, остекления. Часть квартир, куда пришелся основной прилет, будет расселена на время восстановительных работ. Сначала будут проведены работы по восстановлению коммунальных ресурсов, - написал в соцсетях Александр Скрябин.

Ранее остальным жильцам дома разрешили вернуться в свои квартиры. Также был создан домовой чат, в котором пострадавшие могут узнать об оформлении документов и выплатах, а также решить другие вопросы.

- Жители, которые нуждаются во временном жилье маневренного фонда, проинформированы о процедуре ее получения, - прокомментировал Александр Скрябин.

Напомним, в ночь на 27 июля ущерб зафиксировали в трех районах Ростова. Оказались повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домов и 19 машин. Погибли пять человек: муж и жена, а также семья - двое взрослых и ребенок. Пострадали восемь человек: двое получили медицинскую помощь на месте, шесть госпитализировали.

Ранее в СК возбудили уголовное дело после ночной атаки БПЛА в Ростове-на-Дону.

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