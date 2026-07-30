Электроснабжение почти восстановили в Ростовской области после прошедшего шторма

Работы на объектах энергоснабжения завершают. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области почти восстановили электроснабжение после шторма, произошедшего 25 июля. Информацию оперштаба сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, работы на объектах энергоснабжения завершают, отрабатываются заявки по отдельным улицам. Массовых отключений нет.

- Энергоснабжение 210 тысяч потребителей, которые остались без электричества в результате непогоды, практически восстановлено, - прокомментировал Юрий Слюсарь.

На Дону задействовали более 200 аварийно-восстановительных бригад. К восстановительным работам привлекли более 670 человек и 226 единиц техники. Дополнительно из соседних регионов прибыли 26 бригад и 46 единиц техники.

Также в регионе продолжают ремонтировать пострадавшие от ветра кровли 248 многоквартирных домов и убирают около 2000 упавших деревьев в 23 муниципалитетах.

Добавим, режим ЧС из-за прошедшей непогоды продолжает действовать в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском, Мартыновском, Волгодонском и Чертковском районах. Кроме того, в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском и Родионово-Несветайском районах сохраняется режим повышенной готовности.

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