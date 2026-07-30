Маркировка вызовов привела к снижению числа холодных обзвонов и спам-звонков

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Система маркировки входящих вызовов изменила модель общения компаний с клиентами. С начала года количество «холодных» звонков от бизнеса сократилось почти на четверть, при этом средняя продолжительность разговора выросла более чем на 50%. Это подтверждает тренд на отказ со стороны бизнеса от навязчивых обзвонов в пользу более содержательных и адресных коммуникаций, что напрямую снижает среднее число звонков на одного абонента.

Как отмечают аналитики МегаФона, внедрение маркировки привело к снижению доли коротких соединений: число звонков продолжительностью до трёх секунд сократилось на 23%. В одних случаях разговор завершает сам абонент — с первых секунд понимая, что предложение неинтересно. В других — инициатор намеренно прекращает вызов, чтобы побудить клиента перезвонить и поговорить за его счёт. Сейчас такая модель потеряла экономическую привлекательность: услуга маркировки оплачивается для каждого вызова, независимо от продолжительности. Как следствие, бизнес стал выстраивать более адресные коммуникации, что и отразилось на средней длительности разговора — она выросла на 51%.

Динамика и соотношение этих ключевых показателей эффективности маркировки различается по секторам рынка. Например, в сегменте крупного бизнеса, на который приходится почти половина всех звонков, коротких вызовов стало меньше на 46%, и на те же 46% выросла средняя продолжительность разговора.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Наиболее значимые изменения продемонстрировал МСБ: здесь «холодных» звонков стало меньше на 60%, а длительность контакта выросла на 110%. Единственным сегментом, где наблюдается обратная динамика, стал микробизнес — количество коротких спам-звонков здесь выросло в два раза. Эксперты связывают это с особенностями работы небольших аутсорсинговых колл-центров: маркировка содержит информацию о подрядчике, а не о конечной компании, из-за чего абоненты чаще завершают разговор сразу после ответа.

— Телефонные коммуникации сегодня проходят через заметную трансформацию. Массовые холодные обзвоны постепенно уступают место более адресному и качественному общению с клиентами, а доверие становится одним из главных факторов эффективности звонка. Именно поэтому бизнес все активнее внедряет маркировку и переводит рабочие номера на юридические лица. С начала года количество показов маркировки выросло на 155%, и мы ожидаем, что этот тренд будет только усиливаться, поскольку прозрачность коммуникаций становится конкурентным преимуществом, — отметила Екатерина Гаммель, директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.