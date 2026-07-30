Школе №6 в Новочеркасске присвоили имя погибшего милиционера Геннадия Богатикова

Память Геннадия Богатикова почтили минутой молчания, состоялось возложение цветов. Фото: Николай Александров. Перейти в Фотобанк КП

В Новочеркасске увековечили имя старшего инспектора дорожного надзора Новочеркасского отдельного дивизиона милиции, младшего лейтенанта милиции Геннадия Богатикова, героически погибшего при исполнении служебного долга. Об этом сообщают местные власти.

Школе №6 присвоили имя Геннадия Богатикова, а на фасаде учебного заведения установили мемориальную доску.

В церемонии приняли участие заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник полиции Александр Кравченко, начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, глава города Павел Исаков, вдова погибшего героя Александра Богатикова, а также родственники, ветераны органов внутренних дел, педагоги и школьники.

- Подвиг Геннадия Викторовича - яркий пример верности присяге, мужества и бескомпромиссной борьбы с преступностью. Наш долг - свято хранить память о таких сотрудниках, передавать ее подрастающему поколению, - подчеркнул Александр Кравченко.

Геннадий Богатиков родился в 1946 году. Он учился в школе №6. В 1971 году поступил на службу в Госавтоинспекцию.

В ночь на 14 октября 1977 года мужчина нес службу на стационарном посту «Щепкино». Тогда мимо поста на скорости проехал автомобиль «Жигули». Водитель проигнорировал требование об остановке транспорта. Началось преследование.

На 934-м километре машину остановили. В этот момент преступники, которые находились в внутри, открыли по инспекторам огонь из автоматического оружия. Завязался стрелковый бой. В итоге бандиты бросили машину и сбежали. Геннадий Богатиков погиб в ходе перестрелки.

Позже в багажнике брошенного автомобиля нашли убитого мужчину. Вещественные доказательства, обнаруженные в салоне, позволили задержать участников банды, совершившей на территории СССР четыре убийства и одиннадцать других тяжких преступлений.

- Геннадий Богатиков вступил в неравный бой и ценой собственной жизни остановил цепочку жестоких преступлений. Для сотрудников органов внутренних дел Дона его имя - символ чести и профессионального долга. Отрадно, что теперь ученики этой школы будут с гордостью носить имя своего земляка и равняться на его подвиг, - сказал Александр Речицкий.

Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов.

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