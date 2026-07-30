В Таганроге саперы завершили работы на месте падения БПЛА, оцепление снято

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
В Таганроге сняли оцепление на месте падения обломков БПЛА. Об этом сегодня, 30 июля, сообщила глава города Светлана Камбулова.
- На месте обнаружения обломков БПЛА саперы завершили работы. Оцепление снято. Жители домов могут возвращаться к себе в квартиры, - написала в соцсетях Светлана Камбулова.
Также глава города опровергла информацию о том, что на улицах и детских площадках могут быть разбросаны взрывоопасные предметы (бомбочки). Фейк не имеет подтверждения, подчеркнула Светлана Камбулова.
Жителям Таганрога следует сохранять спокойствие. В экстренных ситуациях нужно звонить в полицию по телефону «102» или по номеру «112».
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