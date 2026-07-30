В Таганроге саперы завершили работы на месте падения БПЛА, оцепление снято

Саперы завершили работы на месте падения обломков БПЛА. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге сняли оцепление на месте падения обломков БПЛА. Об этом сегодня, 30 июля, сообщила глава города Светлана Камбулова.

- На месте обнаружения обломков БПЛА саперы завершили работы. Оцепление снято. Жители домов могут возвращаться к себе в квартиры, - написала в соцсетях Светлана Камбулова.

Также глава города опровергла информацию о том, что на улицах и детских площадках могут быть разбросаны взрывоопасные предметы (бомбочки). Фейк не имеет подтверждения, подчеркнула Светлана Камбулова.

Жителям Таганрога следует сохранять спокойствие. В экстренных ситуациях нужно звонить в полицию по телефону «102» или по номеру «112».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Обломки БПЛА в Таганроге проверят саперы, готовится эвакуация людей

На месте падения БПЛА в Таганроге задействуют саперов, работают экстренные службы (подробности)