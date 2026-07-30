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НовостиОбщество30 июля 2026 17:02

На Дону среди самых востребованных специалистов оказались водители, швеи и токари

Донские власти перечислили наиболее востребованные профессии в регионе
Дмитрий КУТЕПОВ
На платформе «Работа России» представлено около 37 тысяч вакансий.

На платформе «Работа России» представлено около 37 тысяч вакансий.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области определили специалистов, пользующихся наибольшим спросом у работодателей. В число самых востребованных кадров вошли водители, швеи и токари. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным донских властей, на платформе «Работа России» представлено около 37 тысяч актуальных предложений от местных компаний. Помимо вышеназванных позиций, предприятия активно ищут электромонтеров, слесарей, врачей и младший медперсонал, а также инженеров и педагогов.

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