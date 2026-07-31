Ростовская область вошла в топ-3 по количеству и интенсивности DDoS-атак на Юге России

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В донском регионе представили итоги исследования киберугроз в Ростовской и других областях ЮФО. Как показал анализ, в первом полугодии 2026 года на Юге была зафиксирована самая мощная DDoS-атака среди всех российских регионов, а Ростов-на-Дону попал в топ-3 южных городов, где чаще всего киберпреступники атаковали ресурсы компаний. Основная цель таких атак — вывести из строя информационные системы, сервисы и сайты компаний, сделав их недоступными для пользователей.

По данным аналитиков компании RED Security, входящей в группу МТС, в первом полугодии 2026 года Юг России стал регионом с самой мощной DDoS-атакой среди всех субъектов РФ: её пиковая мощность превысила 600 Гбит/с — вдвое выше среднего уровня по стране, где большинство атак не превышали 300 Гбит/с. Всего в первом полугодии на организации ЮФО пришлось около 500 DDoS-атак.

Помимо Ростова-на-Дону, наиболее заметная активность злоумышленников зафиксирована в Краснодарском крае и Республика Калмыкия. В Ростовской области основной удар пришёлся на ИТ-компании, а также на предприятия пищевой и сельскохозяйственной промышленности — отрасли, критически важные для экономики и логистики всего Юга.

Исследование также выявило выраженную сезонность кибератак: пик их активности в Ростовской области пришёлся на май. По мнению аналитиков, это может быть связано как с традиционной активизацией хактивистских групп в период праздников, так и с сезонным ростом активности на предприятиях агропромышленного комплекса.

— Ростовская область — крупный промышленный и аграрный регион, где сосредоточено множество предприятий, чья деятельность привлекает киберпреступников. Мы видим, что фокус злоумышленников постепенно смещается: всё чаще под прицелом оказывается малый и средний бизнес, который нередко откладывает внедрение средств кибербезопасности. Между тем даже кратковременная DDoS-атака способна остановить ключевые процессы, привести к убыткам, репутационным рискам и потере клиентов. Поэтому в условиях активной цифровизации защита должна быть приоритетом не только для крупных компаний, но и для представителей МСБ, — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.