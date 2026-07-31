Ростовское отделение Ассоциации ветеранов боевых действий и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Максим Соколовский

Ветераны и их семьи в Ростовской области получили дополнительную поддержку. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве заключили Ростовское отделение Сбербанка и региональная Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Подписи под документом о долгосрочном сотрудничестве поставили управляющий Ростовским отделением банка Константин Бугрим и председатель совета реготделения Александр Медведев.

Стороны договорились совместно разрабатывать программы по социальной адаптации ветеранов и их семей, проводить обучающие мероприятия и поддерживать инициативы ветеранского сообщества. Отдельное внимание — экологическому проекту по высадке именных деревьев, посвященных подвигам донских воинов. Кредитная организация поможет усилить проект современным цифровым форматом, в том числе с использованием искусственного интеллекта, чтобы сохранить память о героях в интернете.

Фото: Максим Соколовский

— Возвращение к мирной жизни требует надежного тыла. Банк готов быть этой опорой. У нас разработали специальные финансовые инструменты, — прокомментировал Константин Бугрим.

Александр Медведев отметил, что подписание документа — важный шаг в признании заслуг боевых товарищей.

— Организация поддерживает ветеранское движение не на словах, а на деле, — заметил Александр Медведев. — Уверен, что сотрудничество станет основой для воспитания молодежи и реальной помощью тем, кто выполнял свой долг перед Родиной.