ПСБ поднял ставки по вкладам до 30% годовых

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ПСБ повысил ставки по самым популярным среди розничных клиентов вкладам. Максимальную доходность, 30% годовых, теперь могут получить новые клиенты при размещении средств на 32 дня. При открытии вклада на 91 день ставка составляет 22%, на 150 дней — 20%. Отметим, что депозит можно открыть на сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Для новых вкладчиков, которые оформят перевод пенсии в ПСБ, доступны повышенные ставки: 27% на 91 день и 25% на 150 дней.

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Также банк улучшил условия по вкладу «Сильная ставка». Максимальная доходность на три месяца увеличена до 13,8% годовых, на шесть месяцев — до 14,2%, на девять месяцев — до 14%, на год — до 13,9%. Предложение действует для клиентов, размещающих новые деньги в банке. Вклад можно открыть один раз на сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.

По словам начальника управления сберегательных продуктов ПСБ Юрия Латанова, вклады остаются простым и надежным способом сохранить и приумножить деньги. Учитывая текущую ситуацию с ключевой ставкой, интерес к накоплениям будет только расти.

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– Высокие процентные ставки и широкий выбор депозитных продуктов уже сейчас позволяют клиентам зафиксировать выгодные условия на разных сроках в зависимости от своих финансовых целей.

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