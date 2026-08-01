Синоптики обещают жаркий день на Дону в субботу. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 1 августа взяла курс на возвращение жары. И, если в Донской столице столбики термометров еще не доползут до +30 градусов, то на юге области уже преодолеют эту отметку. Подробный прогноз на субботу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 1 августа будет переменной облачности. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западного направления разовьет скорость до 7 - 12 м/с. В ночь на 2 августа также будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти задует со скоростью 6 - 11 м/с.

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью осадков не предвидится, днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на воскресенье — переменная облачность без осадков, ветер северной четверти задует со скоростью 6 - 11 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 1 августа днем поднимется до +29 — +31 градуса. В ночь на 2 августа ожидается от +18 до +20 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +28 до +33 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +18 — +23 градусов, по северу до +14.

Атмосферное давление в течение суток, согласно прогнозу для погоды в Ростове-на-Дону 1 августа, останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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