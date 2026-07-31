Памятник погибшим журналистам планируют установить в Ростове

Мемориал собираются установить в Кировском районе Ростова-на-Дону. Фото: Николай Александров. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону установят памятник журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга. Об этом сообщает Ростовское региональное отделение Союза журналистов России.

Концепцию памятника уже разработали. В центре композиции планируют разместить фигуру журналиста в военной форме. За его спиной будут видны коллеги, которые освещали боевые действия в годы Великой Отечественной войны, а также современные конфликты. Автор проекта - скульптор, член Союза художников России Дмитрий Лындин.

Мемориал планируют установить в Кировском районе Ростова-на-Дону, около здания Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ (переулок Университетский, 93).

Средства поступят из внебюджетных источников. Изготовление и монтаж должны завершить к 15 декабря, ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Приемку на баланс выполнит отделение Союза журналистов России.

По словам председателя отделения Анатолия Максака, монумент станет местом памяти, куда смогут приходить родственники погибших коллег и журналисты, чтобы возложить цветы.

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