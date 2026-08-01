В Ростове на территории Змиевской балки запретили жарить шашлыки

В августе 1942 года в Змиевской балке фашистами были убиты тысячи людей. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вступило в силу постановление комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области, которое утвердило предмет охраны и установило новые требования к использованию территории ростовского мемориального комплекса «Змиевская балка». Документ вносит ясность в то, что здесь категорически нельзя делать.

Напомним, что на протяжении долгого времени руководство мемориала и власти города неоднократно обращали внимание посетителей на то, что это место скорби, а не зона отдыха. Однако периодически были случаи, когда территорию балки использовали для пикников, катания на санках и ледянках в зимний период, а также для выгула собак. Теперь ограничения зафиксированы на уровне регионального нормативного акта.

Согласно новым требованиям, на территории самого мемориала, где находятся захоронения мирных жителей и военнопленных, погибших в 1942 году, вводится строгий запрет на разведение любого огня. Это означает, что теперь здесь нельзя не только жарить шашлыки, но и разводить костры, сжигать сухую траву и листву, а также использовать мангалы и любые приспособления для приготовления пищи на открытом огне. Кроме того, под запрет попали любые действия, нарушающие ландшафт: от распашки склонов и выемки грунта до самовольной вырубки зеленых насаждений.

Также внимание уделено сохранности культурного слоя. Любые строительные, земляные или хозяйственные работы теперь разрешены только при наличии согласованного раздела о сохранности объекта культурного наследия. Если в ходе работ будут обнаружены останки или предметы, обладающие признаками исторической ценности, их необходимо немедленно остановить.

Для прилегающей жилой застройки также установлены ограничения: здесь нельзя возводить здания выше 10,5 метров, устанавливать вышки сотовой связи и строить новые транспортные магистрали.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Черный август 1942-го: Как фашисты убили 27 тысяч человек в Змиевской балке Ростова

В Международный день памяти жертв холокоста вспомнили о трагедии, унесшей жизни десятки тысяч ростовчан в Змиевской балке (подробности)