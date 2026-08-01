На каникулах в Ростовской области школьники научились оказывать первую помощь

Оказанию первой помощи дети учились у инструкторов Ростовского отделения Красного креста. Фото: "Движение Первых"

В Ростовской области школьники на каникулах поучаствовали в чемпионате дворовых игр, научились первой помощи и сделали лавочки для пожилых. Эти активности для активистов со всей области организовали во время региональных профильных смен «Движения Первых» при поддержке регионального минобразования и администрации Миллеровского района.

На первой, трехнедельной, смене «Лето с Первыми» с детьми работали на командообразование, ребята прошли веревочные курсы, уроки исторической памяти, тренинги, мастер-классы и спортивные игры. Самыми яркими событиями стали дворовый чемпионат, «Гонка героев», викторина о научных открытиях. Еще ребята смастерили лавочки для пансионата пожилых.

Вторая смена «Время Первых» объединила активистов на семь дней. Участники осваивали организацию событий: каждый день получали новый «вызов» и по шаблону готовили мероприятия — от идеи до реализации. А еще обсуждали экологию, геополитику, ценности, создавали концепции будущего и отстаивали идеи в дискуссиях.

Кроме того, под присмотров инструкторов Ростовского отделения Красного Креста дети отрабатывали действия при ранениях, учились справляться с шоком и действовать при ДТП.

Также для участников провели ночной квест с испытаниями на командную работу и смекалку.

— Мы видим, как у ребят появляется уверенность, желание делать мир лучше. Все, что они здесь обрели, поможет им идти к целям. Это главный результат, — отметила председатель Совета регионального отделения Елена Кудинова.

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