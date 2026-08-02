В Ростове будут судить лжестроителей, которые обманули больше трехсот человек

В Ростове перед судом предстанут лжезастройщики, обманувшие больше трехсот человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи ГУ МВД Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении застройщиков, которые обманули более трехсот человек. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2023-24 годах семьи перечислили предпринимателям деньги на возведение частных домов, но те свои обязательства не выполнили. Всего лжестроители обманули 301 человека, а сумма хищений превысила миллиард рублей.

Под стражей в СИЗО находятся двое обвиняемых: руководитель строительной фирмы и ее бывший муж-прораб. Третий фигурант объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.

- Ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела по факту строительства индивидуальных жилых домов находится на завершающей стадии. В сентябре оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

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