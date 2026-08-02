Юрий Слюсарь поздравил железнодорожников Дона с профессиональным праздником

В последнее воскресенье августа отмечается День железнодорожника. Фото: канал МАХ Юрия Слюсаря

Донской губернатор Юрий Слюсарь поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником (он отмечается в последнее воскресенье августа). Глава региона выразил благодарность виновникам торжества в своих соцсетях.

В День железнодорожника принято поздравлять машинистов поездов, проводников, начальников вокзалов и многих других работников.

- Благодаря вам миллионы людей ежедневно отправляются в командировку, на отдых или в гости к родным и близким. Вы вносите огромный вклад в экономику, обеспечивая грузопотоки! - написал губернатор.

По словам Юрия Слюсаря, особая гордость региона – фирменный поезд «Тихий Дон», который связывает Ростов-на-Дону и Москву. За полвека он перевез 17 миллионов пассажиров.

В день праздника губернатор пожелал донским железнодорожникам успешных перевозок и благодарных пассажиров, а также здоровья и благополучия.

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