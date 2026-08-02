В Казань из Ростова можно будет уехать на автобусе за 13 тысяч рублей

В августе из Ростова можно уехать в Казань Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 3 августа из Ростова можно будет уехать в Казань на автобусе. О старте нового рейса сообщается на сайте областного автовокзала «Центральный».

Транспорт будет отправляться из Ростова в 22 часа и прибывать в столицу Республики Татарстан на следующие сутки в 21:55. Автобус , следующий по маршруту «Краснодар – Казань, будет приезжать в Ростов по понедельникам и четвергам.

Приобрести билеты на рейсы можно в кассах, терминалах самообслуживания и на сайте автовокзала. Стоимость билета из Ростова до Казани составляет 13 тысяч рублей.

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