В Ростовской области 3 августа обещают жару до + 37 и сильный ветер

В Ростовской области 3 августа обещают жару до + 37. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 3 августа, жителей Ростовской области ожидает солнечная погода без осадков. По прогнозам синоптиков, первый рабочий день месяца выдастся жарким. Утром в Донской столице +30 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +37.

При этом возможен сильный ветер с порывами от 7 до 12 метров в секунду.

В ночное время столбики термометров покажут +18…+23 градуса, а в отдельных районах температура может опуститься до +13 градусов.

В связи с такими погодными условиями специалисты предупреждают о высокой пожароопасности. В частности, в отдельных центральных, южных, северо-западных и северо-восточных районах региона прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. Жителям настоятельно рекомендуют не разводить костры, а также не выбрасывать непотушенные окурки.

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