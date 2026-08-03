Почти 80% ростовчан никогда не опаздывают на работу

Аналитики провели исследование и выяснили, как часто ростовчане опаздывают на работу. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики провели исследование и выяснили, как часто ростовчане опаздывают на работу. Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, 78% работающих горожан считают себя исключительно пунктуальными.

Наиболее дисциплинированными оказались сотрудники старше 45 лет — в этой возрастной категории вовремя на работу приходят 82% опрошенных, в то время как среди молодежи этот показатель составляет 76%.

Систематически нарушают трудовой график немногие: лишь 4% респондентов признались в опозданиях несколько раз в неделю, а 6% задерживаются несколько раз в месяц. О задержках не чаще нескольких раз в год сообщили 11% участников опроса.

Ключевыми факторами, мешающими вовремя попасть на рабочее место, как правило, становятся дорожная обстановка и работа транспорта.

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