Наставник ГК «Ростов-Дон» Ирина Дибирова стала лучшим тренером России по гандболу

Главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Ирина Дибирова официально признана лучшим наставником женского чемпионата России по итогам сезона 2025/26. Фото: сайт ГК "Ростов-Дон".

Главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Ирина Дибирова официально признана лучшим наставником женского чемпионата России по итогам сезона 2025/26.

Как сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР), процедура выбора была многоэтапной:

— Тройки финалистов в каждой номинации были сформированы по результатам опроса тренеров. К их оценкам добавили баллы в зависимости от мест, занятых в интернет-голосовании и в опросе спортивных журналистов. Результаты утвердил Высший Совет Федерации гандбола России.

Ирина Дибирова заняла свой пост в 2023 году. Прошедший сезон стал триумфальным для ростовской команды: под руководством Дибировой гандболистки завоевали Суперкубок и золото чемпионата страны. Стоит отметить, что Ирина стала третьей женщиной-тренером в истории России, сумевшей привести свой клуб к чемпионству.

Отметим, 4 сентября ростовский Дворец спорта примет матч за Суперкубок России. В битве за трофей сойдутся лидеры минувшего сезона — «Ростов-Дон» и столичный ЦСКА.

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