ФК «Ростов» поднялся на шестое место после первой победы в сезоне РПЛ. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Футбольный клуб «Ростов» укрепил позиции в турнирной таблице Российской Премьер-лиги по результатам второго тура сезона 2026/27. В победном матче против «Родины», прошедшем 31 июля, желто-синие выиграли со счетом 4:2.

Точными ударами в составе дончан отметились Иван Комаров, Митя Крижан, Андрей Лангович и Даниил Шанталий.

Благодаря первым заработанным трем очкам команда совершила заметный рывок, поднявшись с 12-го на шестое место в общем зачете. Лидерство в чемпионате после двух туров удерживают «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Свой следующий матч «Ростов» проведет 8 августа — соперником станет московский ЦСКА.

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