Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

С 21 по 23 сентября 2026 года в Нальчике пройдет IV Всероссийский форум лидеров и экспертов цифрового здравоохранения. Мероприятие организуют Правительство Кабардино-Балкарской Республики и «РТ МИС» (дочерняя компания «Цифромед», входит в ГК «Ростелеком») при поддержке Министерства здравоохранения РФ. Стратегический партнер форума — ПАО «Ростелеком».

В программе запланированы пленарное заседание, прикладные кейс-сессии, на которых спикеры поделятся реальными примерами решения задач цифровой трансформации. Предусмотрено посещение медицинских организаций региона для знакомства с практикой применения современных ИТ-решений. Основной тематический трек форума посвящен использованию искусственного интеллекта в здравоохранении.

Мероприятие проводится уже в четвертый раз: в 2023 году — в Республике Дагестан, в 2024 году — в Ямало-Ненецком автономном округе, в 2025 году — в Пермском крае. Ежегодно сменяя регионы, форум остается местом встречи для эффективного обмена опытом в области внедрения цифровых сервисов и бизнес-процессов в здравоохранении.

— Мы рады принимать коллег в Нальчике и уверены, что насыщенная программа форума позволит каждому участнику найти ответы на актуальные вопросы, обсудить лучшие практики и внести вклад в развитие цифрового здравоохранения России, — отметил министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Рустам Калибатов.

— Для нашей компании обратная связь от профессионального сообщества — важнейшая часть развития ЕЦП.МИС. Форум дает уникальную возможность услышать мнение специалистов из разных регионов, обсудить реальные кейсы и совместно определить направления для совершенствования медицинской информационной системы, — подчеркнул генеральный директор «РТ МИС» Сергей Метелев.

На форум приглашаются представители региональных органов управления здравоохранением, эксперты отрасли, представители разработчиков медицинских информационных систем, руководители и специалисты медицинских организаций, ответственные за цифровую трансформацию. Региональным опытом по внедрению и применению цифровых сервисов поделятся минздравы, медицинские информационно-аналитические центры и медорганизации из различных субъектов РФ.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте до 31 августа 2026 года. В период с 1 по 10 сентября 2026 года организаторы свяжутся с каждым участником для уточнения деталей визита.

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