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НовостиОбщество3 августа 2026 11:07

Среднему и малому бизнесу предоставили 10 млрд рублей для строительства ИЖС

Растет интерес строителей к работе с механизмом эскроу в ИЖС
Ольга РЯШНОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Подрядчикам малого и среднего бизнеса, в работающим в сегменте индивидуального жилищного строительства, предоставлено свыше 10 млрд рублей финансовой поддержки, по данным ВТБ. За последние 12 месяцев количество таких соглашений увеличилось почти в 20 раз. Об этом рассказал заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников в рамках запуска конкурса Бизнес Баттл в Омске.

- Мы видим устойчивый рост интереса подрядчиков к работе с механизмом эскроу в ИЖС. Сегодня это один из ключевых драйверов развития рынка индивидуального жилья, способствующий повышению доверия клиентов, росту числа профессиональных участников и расширению возможностей для строительства, — прокомментировал Денис Бортников.

Отмечается, что наиболее активное финансирование подрядчиков ИЖС наблюдается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Владимирской области, а также в Республике Крым.