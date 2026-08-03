В Ростовской области объявили желтый уровень опасности

Повышенная опасность пожаров сохранится в нескольких районах. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Желтый уровень угрозы объявили в Ростовской области в связи с пожароопасностью, а также из-за возможного усиления ветра, грозы и маловодья. Информацию указали на прогностической карте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, повышенная опасность пожаров примерно до полуночи 4 августа сохранится в отдельных северо-западных, северо-восточных, центральных и южных районах.

Грозы ожидаются с утра 4 августа до 18 часов вечера 5 августа. В период с утра и в течение дня 5 августа порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

Ветровой сгон воды с достижением неблагоприятных отметок прогнозируют днем 4 августа на участке реки Дон между Аксаем и Азовом.

Добавим, оранжевый уровнь действует сегодня, 3 августа, из-за сухой почвы на полях под подсолнечником в Морозовске, станице Боковской, в Семикаракорском и Веселовском районах.

Напомним, уровень угрозы природных явлений на карте Гидрометцентра отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду», оранжевый - «опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий или нанесения ущерба».

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