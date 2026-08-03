В Шахтах наказали десять человек, устроивших застоялье прямо на дороге

После проверки составили десять протоколов, а также наказали родителей детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Шахтах привлекли к ответственности людей, устроивших праздник прямо на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

- Ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой люди перекрыли проезжую часть на улице Ленинской, разместив на дороге мебель. Нарушители создавали помехи для движения машин. После проверки установили каждого участника видеозаписи, - рассказали в МВД.

Полицейские составили десять административных протоколов (ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ). Наказали родителей детей, веселившихся на проезжей части вместе со взрослыми (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Также осмотрели паспорта, миграционных нарушений не выявили.

Ранее в соцсетях очевидцы рассказали, что группа празднующих вынесла стулья и устроила застолье прямо посреди дороги. Сообщается также, что всем водителям якобы советовали ехать в объезд.

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