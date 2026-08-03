Объем выдачи кредитов наличными в России вырос на 64%

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Аналитики ВТБ выяснили, что за семь месяцев 2026 года, объем выдачи потребительских кредитов на розничном рынке составил 2,9* трлн рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 64%.

По предварительным оценкам, за семь месяцев россияне оформили более 15 миллионов кредитов наличными. Этот показатель вырос на 43% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

По сообщению ВТБ, банк продемонстрировал динамику в сравнении с рынком: рост на 79% — до 60 млрд рублей. Количество заключенных договоров составило 745 тысяч.

На ситуацию повлияло снижение ключевой ставки. Среднерыночные ставки сегодня закрепились на уровне 29,3% против 32% в начале года. В связи с этим многие стали возвращаться к отложенным крупным покупкам.

— Наблюдается начало реализации отложенного спроса. Клиенты активно рассматривают рефинансирование, которое сейчас становится экономически целесообразным. В то же время в месячном выражении динамика выдачи потребкредитов в июле выглядит более сдержанно, чем в первом полугодии. Во многом это связано с осторожной риторикой ЦБ по ключевой ставке – рынок ждет определенности, — считает старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

При этом тренд на накопления не ушел. Связано это с тем, что на фоне снижения ставок доходность вкладов остается высокой.

— Многие предпочитают разместить свободные средства на вкладах и накопительных счетах, получая высокую доходность ежемесячно, — говорит Алексей Охорзин.

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.