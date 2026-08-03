9,3 км межмуниципальной дороги обновят в Неклиновском районе Ростовской области

Обновление должны завершить до октября 2026 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Неклиновском районе Ростовской области приступили к капитальному ремонту участка дороги, соединяющей трассу Р-280 «Новороссия» с селами Васильево-Ханжоновка и Федоровка. Об этом сообщают в управлении информационной политики донского правительства.

Привести в порядок планируют 9,3 км, отрезок трассы с 10 по 19 километр. Стоимость дорожных работ составит около 190 млн рублей.

Сейчас готовят основание дорожного полотна. Применяется технология холодного ресайклинга. Метод позволяет создать прочную дорогу, способную выдаржать современные транспортные нагрузки.

Обновление должны завершить до октября 2026 года.

- Эта дорога имеет большое значение для жителей Неклиновского района, поскольку обеспечивает транспортную связь населенных пунктов с региональной сетью автомобильных дорог, - подчеркнула заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Добавим, работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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