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НовостиПроисшествия3 августа 2026 15:03

Двое детей из Ростовской области погибли при атаке БПЛА в Краснодарском крае

Губернатор Юрий Слюсарь: жители Дона есть среди пострадавших при атаке БПЛА на Кубани
Ангелина СКИБА
Ростовская область скорбит по жертвам атак в Краснодарском крае и в Крыму.

Ростовская область скорбит по жертвам атак в Краснодарском крае и в Крыму.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Двое детей из Шахт Ростовской области погибли в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае. Об этом 3 августа сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

- Информация о взрослых уточняется. Известно, что среди пострадавших также есть жители Дона. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Ростовская область скорбит по жертвам сегодняшних атак в Краснодарском крае и в Крыму, - написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Донской глава добавил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

По оперативной информации, после воздушной атаки в Краснодарском крае погибли шесть человек, в том числе трое детей.

- Эти циничные, бесчеловечные акты терроризма киевского режима не имеют оправданий, - подчеркнул Юрий Слюсарь.

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