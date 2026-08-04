Ростовская область вошла в топ-3 по спросу на персонал в общепите на Юге России

В Ростовской области вырос спрос на бариста. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ростовская область заняла второе место среди регионов Юга по спросу на работников в сфере общественного питания. К такому выводу пришли аналитики одного из сервисов по поиску работы.

По данным аналитиков, 21% всех вакансий в общепите Южного федерального округа приходится на донской регион. Лидирует Краснодарский край с 68%, на третьем месте — Волгоградская область с 8%.

Кстати, работодатели Юга все чаще ищут специалистов по работе с кофе. В Ростовской области более 350 вакансий содержат требования к кофейным навыкам против 80 вакансий с упоминанием чая.

Медианная зарплата в общепите ЮФО в первом полугодии этого года составила 68 тысяч рублей. В Ростовской области — 69,8 тысячи рублей, диапазон для официантов варьируется от 47,5 до 100 тысяч рублей.

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