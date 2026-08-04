В Ростове состоялась первая транзакция в рамках пилотного проекта «Моя карта «Мир»»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

В Ростовском областном музее краеведения успешно прошла первая транзакция, совершенная льготником Ростовской области в рамках пилотного проекта «Моя карта «Мир»». Новый сервис позволяет многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам автоматически получать скидки в магазинах и аптеках, льготы на посещение учреждений культуры и проезд в транспорте, без предъявления бумажных документов, используя зарегистрированную на портале «Госуслуги» карту «Мир».

Пилотный проект разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и стартовал на территории Ростовской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан.

— Ростовская область активно участвует в пилотных проектах, направленных на повышение качества жизни наших граждан, и проект «Моя карта «Мир»» — один из важнейших в этом ряду. Успешное проведение первых транзакций в Ростовском областном музее краеведения — это не просто технологический результат, а реальный шаг к тому, чтобы меры социальной поддержки стали по-настоящему удобными и доступными для каждого льготника. Этот проект — часть системной работы по цифровизации социальных услуг и созданию комфортной среды для жителей региона, — отметил первый заместитель Губернатора Ростовской области Алексей Господарев.

Банк «Центр-инвест» стал одним из первых участников программы, обеспечив полную техническую готовность эквайринговой инфраструктуры для реализации нового сервиса по автоматическому предоставлению социальных льгот через карту «Мир» в России.

— Мы гордимся тем, что стали частью проекта, который делает получение социальной поддержки максимально удобным и незаметным для клиента — теперь необязательно носить с собой бумажные удостоверения. Наш банк готов и дальше реализовывать самые современные государственные инициативы, отметил председатель правления банка «Центр-инвест» Сергей Скрипка.

Для получения льгот держателю достаточно «привязать» свою карту «Мир» на портале Госуслуг. После этого при оплате картой на терминале сначала автоматически подтверждается право на получение льготы, а затем применяется соответствующая скидка, в том числе в размере 100%. Все персональные данные и сведения о льготных статусах остаются на портале Госуслуг – банки и организации, предоставляющие льготы и скидки, эту информацию получать не будут.